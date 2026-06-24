Турнир WTA-250 в Истбурне: результаты матчей 24 июня

Сегодня, 24 июня, прошёл третий игровой день травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн. Второй круг. Результаты встреч на 24 июня:

Татьяна Мария (Германия) – Анастасия Захарова (Россия, Q) – 6:2, 6:1;

Джессика Бузас-Манейро (США) – Мэдисон Киз (США, 2) – 0:6, 1:6;

Елена Остапенко (Латвия, 3) – Панна Удварди (Венгрия) – 3:6, 6:1, 6:2;

Маккартни Кесслер (США, 7) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 6:3;

Тереза Влаентова (Чехия) – Айла Томлянович (Австралия, Q) – 6:2, 5:7, 6:4;

Кэти Макнелли (США) – Эмиллиана Аранго (Колумбия, Q) – 6:3, 6:0;

Петра Марчинко (Хорватия, LL) – Кимберли Бирелл (Австралия, Q) – 6:1, 6:4.