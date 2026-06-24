Татьяна Прозорова проиграла во втором круге квалификации Уимблдона-2026
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171-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге она проиграла представительнице Великобритании Хитер Уотсон (491-я в рейтинге) со счётом 7:5, 3:6, 5:7.
Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 19:30 МСК
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Окончен
1 : 2
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Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. В её рамках Прозорова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Уотсон восемь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
За выход в основную сетку Уимблдона Уотсон сыграет с победительницей матча Мария Тимофеева (Узбекистан) — Вероника Подрез (Украина).
Комментарии
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