Татьяна Прозорова проиграла во втором круге квалификации Уимблдона-2026

171-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге она проиграла представительнице Великобритании Хитер Уотсон (491-я в рейтинге) со счётом 7:5, 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. В её рамках Прозорова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Уотсон восемь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в основную сетку Уимблдона Уотсон сыграет с победительницей матча Мария Тимофеева (Узбекистан) — Вероника Подрез (Украина).