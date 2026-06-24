Турнир АТР-250 в Истбурне: результаты матчей 24 июня

Сегодня, 24 июня, прошёл третий игровой день травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-250, Истбурн. Второй круг. Результаты встреч на 24 июня:

Гильс Хасси (Великобритания, Q) – Кентен Алис (Франция, LL) – 1:6, 5:7;

Артур Фери (Великобритания, Q) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, 8) – 2:6, 6:7 (2:7);

Уго Умбер (Франция, 6) – Дженсон Бруксби (США) – 6:3, 6:2;

Даниэль Альтмайер (Германия) – Зизу Бергс (Бельгия) –3:6, 2:3 (отказ Альтмайера);

Феликс Гил (Великобритания) – Ян Хоински (Великобритания, Q) – 4:6, 7:6 (7:4). 2:6;

Габриэль Диалло (Канада) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) – 6:7 (11:13), 6:3, 6:2;

Джек Дрейпер (Великобритания, LD) – Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания, WC) – 7:5. 6:4.