Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полина Яценко — Чжосюань Бай: результат матча 24 июня, счёт 2:0, 1-й круг квалификации Уимблдона

Полина Яценко вышла в финал квалификации Уимблдона, где сыграет с Эшлин Крюгер
Комментарии

155-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко вышла в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла представительницу Китая Чжосюань Бай (263-я в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:2.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 20:55 МСК
Полина Яценко
Россия
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6
6 7 		2
         
Чжосюань Бай
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Яценко три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бай два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованные брейк-пойнта из пяти заработанных.

В финале квалификации турнира Полина Яценко сыграет с американской теннисисткой Эшлин Крюгер.

Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Календарь квалификации Уимблдона
Сетка квалификации Уимблдона
Материалы по теме
Татьяна Прозорова проиграла во втором круге квалификации Уимблдона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android