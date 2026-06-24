Полина Яценко вышла в финал квалификации Уимблдона, где сыграет с Эшлин Крюгер

155-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко вышла в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла представительницу Китая Чжосюань Бай (263-я в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Яценко три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бай два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованные брейк-пойнта из пяти заработанных.

В финале квалификации турнира Полина Яценко сыграет с американской теннисисткой Эшлин Крюгер.

Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.