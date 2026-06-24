Полина Яценко вышла в финал квалификации Уимблдона, где сыграет с Эшлин Крюгер
Поделиться
155-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко вышла в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла представительницу Китая Чжосюань Бай (263-я в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:2.
Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 20:55 МСК
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Яценко три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бай два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованные брейк-пойнта из пяти заработанных.
В финале квалификации турнира Полина Яценко сыграет с американской теннисисткой Эшлин Крюгер.
Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июня 2026
-
23:18
-
22:58
-
22:41
-
22:38
-
22:25
-
22:13
-
21:48
-
21:38
-
21:16
-
20:46
-
20:14
-
20:12
-
19:58
-
19:51
-
19:35
-
19:29
-
19:09
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:43
-
18:32
-
18:28
-
18:22
-
17:56
-
17:53
-
17:38
-
17:32
-
17:20
-
17:09
-
16:58
-
16:30
-
16:22
-
16:13
-
15:46