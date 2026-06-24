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«Всё было здорово». Хольгер Руне — о тренировке с Синнером в Монако

«Всё было здорово». Хольгер Руне — о тренировке с Синнером в Монако
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79-я ракетка мир датский теннисист Хольгер Руне рассказал, как прошла его тренировка в Монако с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Несколько дней назад норвежец выложил в социальных сетях видео, где тренировался с лидером рейтинга АТР.

– На прошлой неделе ты немного потренировался с Янником Синнером. Как всё прошло — просто снова бить по мячу, вернуться на корт?
— Честно говоря, всё было здорово. Тренировка с Янником прошла очень хорошо. Вообще первым профессиональным игроком, с которым я тренировался после травмы, был Григор [Димитров]. Помню, тогда мне казалось, что всё происходит невероятно быстро. Но это было уже четыре или пять недель назад. А когда я тренировался с Янником, примерно неделю назад, ощущения были уже гораздо лучше.

Мне казалось, что я быстрее двигаюсь на ногах, лучше сохраняю баланс при ударах. В целом всё ощущалось очень комфортно, так что это была действительно очень приятная тренировка, – сказал Руне в интервью Tennis Channel.

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