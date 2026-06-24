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«Это позор». Томлянович — о дисквалификации Маркеты Вондроушовой

«Это позор». Томлянович — о дисквалификации Маркеты Вондроушовой
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98-я ракетка мира австралийская теннисистка Айла Томлянович высказалась о дисквалификации чемпионки Уимблдона-2021 чешки Маркеты Вондроушовой. Ранее Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало теннисистку на четыре года.

«Случившиеся с Маркетой — это позор. Очень грустно, что мы являемся частью спорта, где, как мне кажется, отношение к людям не является справедливым и равным. А ведь именно к равенству мы стремимся. Это просто безумие. Надеюсь, она подаст апелляцию. Надеюсь, ситуация изменится к лучшему, но никогда не бывает хорошо, когда первым решением становится дисквалификация на четыре года.

Я просто считаю, что ITIA ведёт себя слишком самоуверенно и высокомерно. Такое ощущение, будто они только и ждут, чтобы поймать тебя на чём-то, даже если ты не сделал ничего плохого. Многие из этих правил просто не имеют смысла», – приводит слова Томлянович Daily Express.

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