Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Вернер — Алина Чараева: результат матча 24 июня, счёт 1:2, 2-й круг квалификации Уимблдона

Алина Чараева вышла в финал квалификации Уимблдона, где встретится с Полиной Кудерметовой
Комментарии

120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева вышла в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла представительницу Германии Каролину Вернер (242-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:0.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 20:35 МСК
Каролина Вернер
Германия
Каролина Вернер
К. Вернер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 0
5 		6 6
         
Алина Чараева
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В её рамках Чараева четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Вернер два эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в основную сетку соревнований Чараева поспорит с бывшей российской теннисисткой Полиной Кудерметовой, которая ныне представляет Узбекистан.

Календарь квалификации Уимблдона
Сетка квалификации Уимблдона
Материалы по теме
Полина Яценко вышла в финал квалификации Уимблдона, где сыграет с Эшлин Крюгер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android