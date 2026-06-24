Алина Чараева вышла в финал квалификации Уимблдона, где встретится с Полиной Кудерметовой
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120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева вышла в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла представительницу Германии Каролину Вернер (242-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:0.
Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 20:35 МСК
Каролина Вернер
К. Вернер
Окончен
1 : 2
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Алина Чараева
А. Чараева
Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В её рамках Чараева четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Вернер два эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
За выход в основную сетку соревнований Чараева поспорит с бывшей российской теннисисткой Полиной Кудерметовой, которая ныне представляет Узбекистан.
Комментарии
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