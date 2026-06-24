72-я ракетка мир датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от предстоящего возвращения в ATP-тур после тяжёлой травмы ахиллова сухожилия. Норвежец не принимает участия в матчах с октября 2025 года.

– Что ты больше всего ожидаешь снова почувствовать, когда вернёшься в тур?

— Всё. Особенно соревнований, адреналина. Мне этого не хватает — этого чувства, волнения. Думаю, мы, теннисисты, не можем воспроизвести это никаким другим способом. Спорт в этом смысле такой безумный и уникальный, и именно поэтому он прекрасен. Но главное — снова выйти на корт и быть лучшей версией себя.

У меня было много времени, чтобы действительно улучшить себя — ментально, физически и даже в теннисе. У меня была возможность изменить некоторые вещи в своей игре и в своём подходе, и, я думаю, это может очень мне помочь. Потому что я помню, как прошлым летом говорил себе: «Хотел бы я взять пару месяцев паузы, чтобы глубоко поработать над собой, спокойно потренироваться и всё переосмыслить». Но когда ты не травмирован, ты никогда этого по-настоящему не сделаешь. И, возможно, это было что-то вроде высшего замысла — мне дали это время, чтобы я мог сосредоточиться на важных вещах и вернуться сильнее, – сказал Руне в интервью Tennis Channel.