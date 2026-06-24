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Айла Томлянович раскритиковала систему работы допинг-контроля

Айла Томлянович раскритиковала систему работы допинг-контроля
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98-я ракетка мира австралийская теннисистка Айла Томлянович раскритиковала систему работы допинг-контроля после дисквалификации чешки Маркеты Вондроушовой.

«Если у них назначен визит и они не смогли тебя застать, они могут провести тест на следующий день. Поэтому их визит вне твоего временного окна — это просто их собственное решение. Никто не заставляет их приходить именно тогда. Для меня совершенно неприемлемо, если они приходят вечером. Я бы не чувствовала себя комфортно, если бы жила одна и ко мне кто-то пришёл в восемь вечера или в любое другое позднее время. Честно говоря, хорошие впечатления от общения с этими людьми я могу пересчитать по пальцам одной руки. У меня постоянно возникает ощущение, что они что-то замышляют против тебя, они совсем не дружелюбны.

У нас есть специальное приложение для тестов, могу сказать, что оно не работает примерно в половине случаев. Но если ты пропускаешь тест, получаешь нарушение, три нарушения — и тебя дисквалифицируют. Как мы можем зависеть от приложения, которое постоянно даёт сбои? В этом нет никакой логики. Я полностью за чистый спорт, не поймите меня неправильно, но всё должно быть разумно устроено. Когда я только пришла в тур и попала в систему контроля, я пропустила срок регистрации просто потому, что никто не объяснил мне правила. Мы не должны жить в таких условиях», – приводит слова Томлянович Daily Expess.

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