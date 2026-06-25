«Входишь в ритм и просто выдыхаешь». Фриц — о том, помогают ли крики бить лучше

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц ответил на вопросы пользователей в социальных сетях о теннисе.

— Какой твой лучший совет для улучшения подачи?

— Главное – хороший баланс и перенос веса назад в начале движения. Я считаю, что подача должна начинаться очень медленно. Всё должно быть медленным до момента, когда ты уже почти ударяешь по мячу. Именно тогда всё ускоряется.

— Помогают ли крики бить лучше?

— Наверное, нет. Но это похоже на то, как ты входишь в ритм и просто выдыхаешь. Некоторым это помогает, но, на самом деле, скорее всего, нет, — сказал Фриц в видео на YouTube-канале WIRED.