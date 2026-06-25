Фриц ответил, является ли соперничество Надаля и Джоковича самым конкурентным в теннисе

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц ответил, является ли соперничество 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля и 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича самым конкурентным в истории тенниса.

— Является ли соперничество Надаль – Джокович самым конкурентным в истории тенниса?

— Думаю, что Надаль – Федерер – главное соперничество. Но если формулировать именно так, то не знаю. Если смотреть на цифры и статистику, возможно, это действительно так, — сказал Фриц в видео на YouTube-канале WIRED.

Ранее Тейлор Фриц снялся с турнира ATP-250 в Истбурне, Великобритания.