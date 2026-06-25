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Фриц: ничто не выглядит глупее, чем игрок, который спорит с судьёй и при этом явно неправ

Фриц: ничто не выглядит глупее, чем игрок, который спорит с судьёй и при этом явно неправ
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, приводит ли когда-нибудь спор с судьёй к положительному результату.

— Бывало ли когда-нибудь, что спор с судьёй приводил к положительному результату?
 — Скорее всего, нет. Мне кажется, что если судья уже принял решение – даже если оно плохое, – оно, скорее всего, останется в силе. Возможно, это помогает выпустить злость и показать, что ты недоволен плохим решением. Но ничто не выглядит глупее, чем игрок, который спорит с судьёй и при этом явно неправ, — сказал Фриц в видео на YouTube-канале WIRED.

Ранее Тейлор Фриц снялся с турнира ATP-250 в Истбурне, Великобритания.

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