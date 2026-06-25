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Фриц: когда проигрываешь 0:6 сопернику, которому не должен, то выигрываешь следующий сет

Фриц: когда проигрываешь 0:6 сопернику, которому не должен, то выигрываешь следующий сет
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал о своей стратегии, когда он проигрывает со счётом 0:3 или 0:4 в сете.

— Какая твоя основная стратегия, когда ты проигрываешь 0:3 или 0:4 в сете?
— Для меня один брейк и два брейка – это совершенно разные вещи. Честно говоря, если я проигрываю 0:4, то, скорее всего, уже принимаю поражение в этом сете и пытаюсь понять, что мне нужно сделать, чтобы начать выигрывать геймы. Или, спорное мнение: можно проиграть сет 0:6. У меня есть теория, что когда ты проигрываешь 0:6 сопернику, которому не должен проигрывать так, то ты выиграешь следующий сет. Это как-то психологически сбивает его. Попробуйте как-нибудь, — сказал Фриц в видео на YouTube-канале WIRED.

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