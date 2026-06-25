Сегодня, 25 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург. Расписание матчей на 25 июня:

14:00. Наоми Осака (Япония) — Екатерина Александрова (Россия);

16:30. Эмма Наварро (США) — Елена-Габриэла Русе (Румыния);

18:00. Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

Днём ранее чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра Андреева уступила своей соотечественнице Екатерине Александровой. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула.