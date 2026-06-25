Сегодня, 25 июня, на травяных кортах Истбурна, Великобритания, продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн. Расписание матчей на 25 июня:

13:00. Елена Остапенко (Латвия) – Зейнеп Сёнмез (Турция);

14:30. Маккартни Кесслер (США) – Мэдисон Киз (США);

17:00. Татьяна Мария (Германия) – Тереза Валентова (Чехия);

18:30. Кэти Макнелли (США) – Петра Марчинко (Хорватия).

Действующей чемпионкой турнира в Истбурне является австралийская теннисистка Майя Джойнт.