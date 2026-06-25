Сегодня, 25 июня, на травяных кортах Истбурна, Великобритания, продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир АТР-250, Истбурн. Расписание матчей на 25 июня:

13:00. Тоби Самуэль (Великобритания) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);

14:30. Ян Хоински (Великобритания) – Зизу Бергс (Бельгия);

16:30. Джек Дрейпер (Великобритания) – Габриэль Диалло (Канада);

18:00. Уго Умбер (Франция) – Кентен Алис (Франция).

Действующий победитель турнира в Истбурне — американский теннисист Тейлор Фриц.