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Турнир АТР-250, Истбурн: расписание матчей на 25 июня

Турнир АТР-250, Истбурн: расписание матчей на 25 июня
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Сегодня, 25 июня, на травяных кортах Истбурна, Великобритания, продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир АТР-250, Истбурн. Расписание матчей на 25 июня:

13:00. Тоби Самуэль (Великобритания) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);
14:30. Ян Хоински (Великобритания) – Зизу Бергс (Бельгия);
16:30. Джек Дрейпер (Великобритания) – Габриэль Диалло (Канада);
18:00. Уго Умбер (Франция) – Кентен Алис (Франция).

Действующий победитель турнира в Истбурне — американский теннисист Тейлор Фриц.

Сетка турнира в Истбурне (м)
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