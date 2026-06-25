Осака — Александрова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Бад-Хомбурге

Сегодня, 25 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга, Германия, продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака и россиянка Екатерина Александрова, занимающая в мировом рейтинге 19-е место.

Начало встречи запланировано на 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между японкой и россиянкой.

Эта встреча станет дебютной для теннисисток, ранее они не играли друг с другом на уровне WTA.

Днём ранее чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра Андреева уступила Екатерине Александровой. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула.