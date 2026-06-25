Осака — Александрова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 25 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга, Германия, продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака и россиянка Екатерина Александрова, занимающая в мировом рейтинге 19-е место.
Бад-Хомбург. 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 14:00 МСК
15
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
|1
|2
|3
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19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Начало встречи запланировано на 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между японкой и россиянкой.
Эта встреча станет дебютной для теннисисток, ранее они не играли друг с другом на уровне WTA.
Днём ранее чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра Андреева уступила Екатерине Александровой. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула.
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