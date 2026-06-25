Вондроушова поделилась подробностями ситуации с отказом сдать допинг-тест в 2025 году

Победительница Уимблдона-2023 чешская теннисистка Маркета Вондроушова, получившая дисквалификацию сроком в четыре года за отказ от прохождения допинг-теста в конце 2025-го, поделилась подробностями эпизода встречи с допинг-офицером. Ранее свою версию произошедшего озвучила директор ITIA.

– Не хочу выставлять себя жертвой или говорить, что они откровенно лгут, но они представляют всё в ужасно упрощённом виде. Тем из нас, кто присутствовал на слушаниях в независимом трибунале, очень трудно смириться с тем, что теперь они ведут себя так, будто всё прошло хорошо с их стороны, и делают меня единственной виновной. На тех слушаниях мы слышали, как сама комиссар признала, что не показала мне абсолютно ничего из того, что у неё было.

– Она должна была показать вам своё удостоверение личности и письмо-разрешение?

– Да, удостоверение личности, письмо, и должна была меня идентифицировать. Она должна была попросить удостоверение личности или паспорт, чтобы убедиться, что разговаривает с нужным человеком. Комиссар признала, что знала, что должна это сделать, но ничего из этого не сделала. В тот момент, когда она стояла в дверях, это был совершенно незнакомый человек. Считаю несправедливым, что спортсменка должна нести такое наказание, если она ничего не сделала из того, что должна была. Я весь день присутствовала на этом слушании, видела и слышала, что там происходило.

– Признала ли она, что не следовала установленному протоколу?

– Именно. Они знают, что она призналась в этом во время допроса, но делают вид, что ничего не произошло. Они размахивают бумагой, которую я подписала под принуждением, чтобы она могла уйти, потому что я понятия не имела, кто это. Кроме того, на этой бумаге есть абзац с правилами, которые датируются 2009 годом.

– По всей видимости, вас заставили вас подписать старый бланк, в котором указано, что максимальное наказание за отказ от прохождения теста составляет два года.

– Да, там было написано максимум два года. Они хвастаются тем, как инструктируют спортсменов, как сами всё делают правильно, но на самом деле всё наоборот. Они заставляют нас подписывать устаревшие документы. В поле, которое она должна была мне зачитать, написано два года. Я не говорю, что это хорошо или что это что-то оправдывает, но они не могут просто так утверждать, что всё в порядке, а с их стороны не было никакой ошибки, – приводит слова Вондроушовой ISport.cz.