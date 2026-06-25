Моиз Куаме и Виктор Вембаньяма встретились на показе Louis Vuitton в Париже

216-я ракетка мира французский теннисист Моиз Куаме в ходе Недели мужской моды в Париже встретился с центровым «Сан-Антонио Спёрс» баскетболистом Виктором Вембаньямой. Совместное видео Куаме опубликовал у себя на странице в соцсети.

Моиз Куаме стал одним из открытий минувшего «Ролан Гаррос» — 2026. Начав на турнире выступление по уайлд-кард, 17-летний спортсмен дошёл до третьего круга, где уступил чилийцу Алехандро Табило. Также Куаме благодаря победе над Марином Чиличем в Париже стал самым молодым игроком, одолевшим чемпиона турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос».

Клуб Вембаньямы в минувшем сезоне НБА дошёл до финала, где уступил «Нью-Йорк Никс» со счётом 1-4 в серии.