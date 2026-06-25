Эмма Радукану была замечена в преддверии Уимблдона в ортопедическом ботинке — Clay

32-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану в преддверии Уимблдона была замечена на тренировке в иммобилизирующем ботинке, что может поставить под сомнение её участие в предстоящем Уимблдоне. Об этом сообщает Clay.

Согласно источнику, вечером в среду, 24 июня, Радукану покинула тренировочную арену в специальном ортопедическом ботинке на правой ноге. Один из представителей теннисистки Томас Хоучин заявил, что со спортсменкой всё в порядке, однако отказался объяснить причину ношения медицинского атрибута.

Две недели назад Радукану вышла в финал турнира категории WTA-500 в Лондоне, что стало самым крупным её достижением за почти почти за пять лет, с момента участия в заключительном матче Открытого чемпионата США в 2021 году. Позднее она снялась с турнира в Ноттингеме.