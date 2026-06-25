Алина Корнеева уверенно вышла в основную сетку Уимблдона
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94-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации она обыграла соперницу из США Фиону Кроули, занимающую в мировом рейтинге 232-е место. Встреча спортсменок продолжалась ровно один час и завершилась со счётом 6:2, 6:0.
Уимблдон — квалификация (ж). Финал
25 июня 2026, четверг. 13:05 МСК
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|0
Фиона Кроули
Ф. Кроули
По ходу матча Корнеева сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Кроули подала навылет один раз, сделала две двойные ошибки, а также смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. У женщин действующей чемпионкой является Ига Швёнтек.
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