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Алина Корнеева — Фиона Кроули, результат матча 25 июня 2026, счёт 2:0, финал; Уимблдон 2026 квалификация

Алина Корнеева уверенно вышла в основную сетку Уимблдона
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94-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации она обыграла соперницу из США Фиону Кроули, занимающую в мировом рейтинге 232-е место. Встреча спортсменок продолжалась ровно один час и завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Уимблдон — квалификация (ж). Финал
25 июня 2026, четверг. 13:05 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Фиона Кроули
США
Фиона Кроули
Ф. Кроули

По ходу матча Корнеева сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Кроули подала навылет один раз, сделала две двойные ошибки, а также смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. У женщин действующей чемпионкой является Ига Швёнтек.

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