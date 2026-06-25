«Была шокирована таким поведением». Вондроушова — о встрече с допинг-офицером ITF

Победительница Уимблдона-2023 чешская теннисистка Маркета Вондроушова, получившая дисквалификацию сроком в четыре года за отказ от прохождения допинг-теста в конце 2025-го, рассказала, что допинг-офицер настойчиво требовала пустить её в квартиру спортсменки.

– Как допинг-офицер на самом деле связалась с вами? Она позвонила в дверь дома, где вы живёте?

– Да, я ответила, и она сказала: «ITF, допинг». В тот момент я испугалась, потому что была одна дома и не понимала, что происходит. Позвонила своему агенту Энрико Молине и рассказала ему. Она оставила меня примерно на три-четыре минуты, а затем начала звонить очень громко, может быть, 10 раз подряд. В панике, что она не остановится, я взяла собаку, с которой собиралась выйти, и спустилась вниз. Там она уже стояла в дверях, придержав их, когда кто-то проходил мимо. Это был огромный стресс.

– Она прямо требовала впустить её в квартиру?

– Да, она всё повторяла: «Вы должны впустить меня». Я сказала «нет», что не знаю, кто она, и сейчас ночь. Она продолжала говорить, что я должна впустить её, и что они могут делать всё, что захотят. Я ответила, что боюсь. Тогда она сказала: «Тогда подпишите эту бумагу — и я уйду». В панике я увидела в этом единственный выход — заставить её уйти, чтобы она больше не приходила ко мне в квартиру.

Если бы она спокойно показала мне документы или предложила позвонить на их официальную линию помощи в кризисных ситуациях, которая, как они утверждают, существует для таких случаев неопределённости в отношении спортсменов, всё было бы иначе. Но она ничего подобного не сделала. Она просто под давлением навязала мне бумагу. Когда я подписала её в стрессовом состоянии, она иронично сказала мне: «Думаю, это вам не на пользу». Затем она ушла. Я была совершенно шокирована таким агрессивным поведением, – цитирует Вондроушову ISport.cz.