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Елена Остапенко — Зейнеп Сёнмез, результат матча 25 июня 2026, счёт 2:0, 1/4 финала; WTA 250 Истбурн

Остапенко стала первой полуфиналисткой турнира WTA-250 в Истбурне
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35-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне, обыграв представительницу Турции Зейнеп Сёнмез, занимающую в мировом рейтинге 54-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:0.

Истбурн (ж). 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 13:10 МСК
Елена Остапенко
35
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Зейнеп Сёнмез
54
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

По ходу матча Остапенко подала навылет девять раз, сделала пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Сёнмез сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В полуфинале Остапенко сразится с победительницей матча между Татьяной Марией и Терезой Валентовой.

Сетка турнира WTA-250 в Истбурне
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