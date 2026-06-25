Остапенко стала первой полуфиналисткой турнира WTA-250 в Истбурне
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35-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне, обыграв представительницу Турции Зейнеп Сёнмез, занимающую в мировом рейтинге 54-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:0.
Истбурн (ж). 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 13:10 МСК
35
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|0
54
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
По ходу матча Остапенко подала навылет девять раз, сделала пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Сёнмез сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных.
В полуфинале Остапенко сразится с победительницей матча между Татьяной Марией и Терезой Валентовой.
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