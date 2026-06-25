Александрова не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Бад-Хомбурге, проиграв Осаке
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в четвертьфинале «пятисотника» в Бад-Хомбурге, Германия, уступила японке Наоми Осаке, занимающей в мировом рейтинге 15-е место. Встреча соперниц продолжалась ровно один час и завершилась со счётом 2:6, 2:6.
Бад-Хомбург. 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 14:10 МСК
15
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
По ходу матча Осака подала навылет семь раз, не сделала ни одной двойной ошибки, а также сумела реализовать пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Александрова не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из двух.
В следующем круге Осака сразится с китаянкой Ван Синьюй, вышедшей в полуфинал на снятии Элины Свитолиной.
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