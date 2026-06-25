Приданкина не смогла выйти в основную сетку Уимблдона, проиграв в финале квалификации

206-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина не смогла выйти в основную сетку Уимблдона, в финале квалификационного этапа уступив американке Клэр Лю, занимающей в мировом рейтинге 145-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 1:6.

По ходу матча Лю сделала 11 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. Приданкина подала навылет один раз, сделала семь двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми заработанных.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. У женщин действующей чемпионкой является Ига Швёнтек.