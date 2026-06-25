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Клэр Лю — Елена Приданкина, результат матча 25 июня 2026, счёт 2:1, финал; Уимблдон 2026 квалификация

Приданкина не смогла выйти в основную сетку Уимблдона, проиграв в финале квалификации
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206-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина не смогла выйти в основную сетку Уимблдона, в финале квалификационного этапа уступив американке Клэр Лю, занимающей в мировом рейтинге 145-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 1:6.

Уимблдон — квалификация (ж). Финал
25 июня 2026, четверг. 13:10 МСК
Клэр Лю
США
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 1
         
Елена Приданкина
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина

По ходу матча Лю сделала 11 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. Приданкина подала навылет один раз, сделала семь двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми заработанных.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. У женщин действующей чемпионкой является Ига Швёнтек.

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