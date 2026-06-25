Мирра Андреева прибыла на Уимблдон

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева приехала на Уимблдон, матчи основной сетки которого начнутся 29 июня. Фото прибывшей на турнир спортсменки опубликовала его пресс-служба на своей странице в соцсети.

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Вчера, 24 июня, Андреева уступила Екатерине Александровой во втором круге «пятисотника» в Бад-Хомбурге (3:6, 4:6). Эта встреча стала для Мирры дебютным поединком на травяном покрытии после чемпионства на «Ролан Гаррос» — 2026.

19-летняя Мирра является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» начиная с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступая только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.