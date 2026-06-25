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Маккартни Кесслер — Мэдисон Киз, результат матча 25 июня 2026, счёт 0:2, 1/4 финала; WTA 250 Истбурн

Мэдисон Киз вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Истбурне
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27-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв в 1/4 финала соотечественницу Маккартни Кесслер, занимающую в мировом рейтинге 62-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Истбурн (ж). 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 14:50 МСК
Маккартни Кесслер
62
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Мэдисон Киз
27
США
Мэдисон Киз
М. Киз

По ходу встречи Кесслер не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки, а также не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Киз подала навылет два раза, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Киз сразится с победительницей матча между Кэти Макнелли и Петрой Марчинко.

Сетка турнира в Истбурне (ж)
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