Мэдисон Киз вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Истбурне

27-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв в 1/4 финала соотечественницу Маккартни Кесслер, занимающую в мировом рейтинге 62-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

По ходу встречи Кесслер не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки, а также не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Киз подала навылет два раза, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Киз сразится с победительницей матча между Кэти Макнелли и Петрой Марчинко.