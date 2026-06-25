Определился полный состав команды мира на Кубке Лэйвера — 2026

Пресс-служба Кубка Лэйвера раскрыла имена двух ранее неизвестных участников команды мира на турнире этого года. Состав пополнят два американских теннисиста – 18-я ракетка мира Лёнер Тьен и Томми Пол, занимающий в мировом рейтинге 24-е место.

Вместе с Тьеном и Полом за команду мира сыграют Тейлор Фриц, Бен Шелтон (оба – США), Александр Бублик (Казахстан) и Алекс де Минор (Австралия). Турнир пройдёт с в Лондоне с 25 по 27 сентября.

В европейской команде имена ещё двух из шести участников остаются нераскрытыми.

Кубок Лэйвера — мужской теннисисный турнир, который проводится между командами Европы и мира (в состав второй входят теннисисты, представляющие неевропейские страны). Традиционно он проводится спустя пару недель после окончания Открытого чемпионата США.