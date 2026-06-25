Мария Шарапова опубликовала фото с отдыха в Доломитовых Альпах

Легендарная российская теннисистка, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала фотографии с отдыха в Доломитовых Альпах (Италия).

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

«Зимой здесь было настолько волшебно, что мы вернулись сюда летом», – написала Шарапова в сопровождении к фотографиям в социальной сети.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Шарапова выиграла 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео.