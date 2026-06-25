Алина Чараева не смогла выйти в основную сетку Уимблдона, уступив Полине Кудерметовой
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120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла выйти в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации она уступила представительнице Узбекистана Полине Кудерметовой (116-я в рейтинге) со счётом 6:4, 4:6, 1:6.
Уимблдон — квалификация (ж). Финал
25 июня 2026, четверг. 15:15 МСК
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|4
|1
Алина Чараева
А. Чараева
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Чараева пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кудерметовой восемь эйсов, четвре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.
Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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