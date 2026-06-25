Международная федерация тенниса официально изменила название на World Tennis

Международная федерация тенниса (ITF) сменила название на World Tennis, об этом организация сообщила на своём официальном сайте.

«Преобразование в World Tennis знаменует начало новой эпохи для организации. В основе её стратегии лежит стремление открыть «мир возможностей» для людей любого возраста, уровня подготовки и происхождения — как на корте, так и за его пределами.

В открытом письме, подписанном президентом World Tennis Дэвидом Хаггерти и генеральным директором организации Россом Хатчинсом, World Tennis пообещала в течение следующего десятилетия ежегодно реинвестировать в развитие тенниса в мире не менее 85% всех получаемых доходов, поддерживая тем самым 214 национальных теннисных ассоциаций. Также организация заявила о намерении укреплять сотрудничество между всеми участниками теннисного сообщества», – говорится в пресс-релизе World Tennis.