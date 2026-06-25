Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эшлин Крюгер — Полина Яценко: результат матча 25 июня, счёт 2:0, финал квалификации Уимблдона

Полина Яценко проиграла Эшлин Крюгер в финале квалификации Уимблдона
Комментарии

155-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко не смогла выйти в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации она уступила американке Эшлин Крюгер (96-я в рейтинге) со счётом 6:7 (8:10), 1:6.

Уимблдон — квалификация (ж). Финал
25 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6
6 8 		1
         
Полина Яценко
Россия
Полина Яценко
П. Яценко

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Яценко четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Крюгер семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх зарабоатнных.

Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Календарь квалификации Уимблдона
Сетка квалификации Уимблдона
Материалы по теме
Алина Чараева не смогла выйти в основную сетку Уимблдона, уступив Полине Кудерметовой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android