Полина Яценко проиграла Эшлин Крюгер в финале квалификации Уимблдона
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155-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко не смогла выйти в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации она уступила американке Эшлин Крюгер (96-я в рейтинге) со счётом 6:7 (8:10), 1:6.
Уимблдон — квалификация (ж). Финал
25 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Полина Яценко
П. Яценко
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Яценко четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Крюгер семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх зарабоатнных.
Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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