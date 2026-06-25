Полина Яценко проиграла Эшлин Крюгер в финале квалификации Уимблдона

155-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко не смогла выйти в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации она уступила американке Эшлин Крюгер (96-я в рейтинге) со счётом 6:7 (8:10), 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Яценко четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Крюгер семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх зарабоатнных.

Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.