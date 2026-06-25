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Джек Дрейпер — Габриэль Диалло, результат матча 25 июня 2026, счет 2:0, 1/4 финала АТР-250 Истбурн

Дрейпер обыграл Габриэля Диалло и вышел в 1/2 финала АТР-250 в Истбурне
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160-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв канадца Габриэля Диалло (91-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Истбурн (м). 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 16:40 МСК
Джек Дрейпер
160
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Габриэль Диалло
91
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Джек Дрейпер выполнил две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Габриэль Диалло сделал 10 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал единственный заработанный в матче брейк-пойнт.

В полуфинале турнира в Истбурне Джек Дрейпер сразится с победителем встречи между французскими теннисистами Кентеном Алисом и Уго Умбером.

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