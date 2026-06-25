Дрейпер обыграл Габриэля Диалло и вышел в 1/2 финала АТР-250 в Истбурне

160-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв канадца Габриэля Диалло (91-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Джек Дрейпер выполнил две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Габриэль Диалло сделал 10 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал единственный заработанный в матче брейк-пойнт.

В полуфинале турнира в Истбурне Джек Дрейпер сразится с победителем встречи между французскими теннисистами Кентеном Алисом и Уго Умбером.