Дрейпер обыграл Габриэля Диалло и вышел в 1/2 финала АТР-250 в Истбурне
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160-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв канадца Габриэля Диалло (91-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.
Истбурн (м). 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 16:40 МСК
160
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
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|6
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91
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Джек Дрейпер выполнил две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Габриэль Диалло сделал 10 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал единственный заработанный в матче брейк-пойнт.
В полуфинале турнира в Истбурне Джек Дрейпер сразится с победителем встречи между французскими теннисистами Кентеном Алисом и Уго Умбером.
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