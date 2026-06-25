Анастасия Гасанова пробилась в основную сетку Уимблдона-2026
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210-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова пробилась в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации она обыграла представительницу Латвии Дарью Семенистую (102-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.
Уимблдон — квалификация (ж). Финал
25 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Дарья Семенистая
Д. Семенистая
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
|
|6
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Гасанова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Семенистой ни одного эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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