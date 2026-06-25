210-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова пробилась в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации она обыграла представительницу Латвии Дарью Семенистую (102-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Гасанова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Семенистой ни одного эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.