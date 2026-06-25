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Роман Сафиуллин — Жером Ким: результат матча 25 июня, счёт 3:2, финал квалификации Уимблдона

Роман Сафиуллин в пяти сетах обыграл Кима и вышел в основную сетку Уимблдона-2026
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127-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации он обыграл представителя Швейцарии Жерома Кима (197-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Уимблдон — квалификация (м). Финал
25 июня 2026, четверг. 13:10 МСК
Роман Сафиуллин
127
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 3 7 8 6
6 		6 2 6 6 6 4
             
Жером Ким
197
Швейцария
Жером Ким
Ж. Ким

Встреча продолжалась 4 часа 49 минут. В её рамках Сафиуллин 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Кима 39 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 29 июня и завершатся 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Календарь квалификации Уимблдона
Сетка квалификации Уимблдона
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