Роман Сафиуллин в пяти сетах обыграл Кима и вышел в основную сетку Уимблдона-2026

127-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации он обыграл представителя Швейцарии Жерома Кима (197-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Встреча продолжалась 4 часа 49 минут. В её рамках Сафиуллин 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Кима 39 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 29 июня и завершатся 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.