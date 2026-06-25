Роман Сафиуллин в пяти сетах обыграл Кима и вышел в основную сетку Уимблдона-2026
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127-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации он обыграл представителя Швейцарии Жерома Кима (197-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.
Уимблдон — квалификация (м). Финал
25 июня 2026, четверг. 13:10 МСК
127
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|3
|7 8
|6
|
|6 2
|6
|6 6
|4
197
Жером Ким
Ж. Ким
Встреча продолжалась 4 часа 49 минут. В её рамках Сафиуллин 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Кима 39 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.
Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 29 июня и завершатся 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
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