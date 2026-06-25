Эмма Наварро проиграла Елене-Габриэле Русе в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
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24-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. В четвертьфинале она уступила представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе (105-я в рейтинге) со счётом 4:6, 2:6.
Бад-Хомбург. 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 16:45 МСК
24
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
105
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Наварро два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Русе четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
В полуфинале соревнований в Бад-Хомбурге Русе сразится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).
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