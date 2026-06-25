Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Наварро — Елена-Габриэля Русе: результат матча 25 июня, счёт 0:2, 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге

Эмма Наварро проиграла Елене-Габриэле Русе в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
Комментарии

24-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. В четвертьфинале она уступила представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе (105-я в рейтинге) со счётом 4:6, 2:6.

Бад-Хомбург. 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 16:45 МСК
Эмма Наварро
24
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Елена-Габриэла Русе
105
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Наварро два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Русе четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале соревнований в Бад-Хомбурге Русе сразится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
Сетка турнира в Бад-Хомбурге
Материалы по теме
Янчук: Швёнтек — не фаворит Уимблдона. К ней привыкают
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android