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Аманда Анисимова рассказала о взаимоотношениях с игроками в WTA-туре

Аманда Анисимова рассказала о взаимоотношениях с игроками в WTA-туре
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Финалистка двух турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о взаимоотношениях с игроками в WTA-туре.

«Мне нравится направление, в котором сейчас движется тур с точки зрения атмосферы между игроками и снижения напряжения за пределами корта.

Я бы сказала, что сейчас атмосфера отличная: мы общаемся, разговариваем друг с другом. Но когда я только пришла в тур, всё было намного напряжённее. Было несколько игроков, которые разговаривали со мной и помогали почувствовать себя своей, однако в целом это был очень необычный опыт, особенно после юниорского тенниса.

Мне очень нравятся опытные игроки, которые относятся к новичкам с уважением и помогают им почувствовать себя комфортно, потому что начинать новую карьеру действительно страшно.

Я бы сказала, что всё больше топ-игроков делают такое отношение нормой. Арина Соболенко прекрасно справляется с этой ролью — она очень общительная и дружелюбная по отношению ко многим игрокам»,-- приводит слова Анисимовой BBC Sport.

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