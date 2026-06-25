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Новак Джокович и Янник Синнер провели совместную тренировку на Уимблдоне-2026

Новак Джокович и Янник Синнер провели совместную тренировку на Уимблдоне-2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и четырёхкратный победитель мэйджоров, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер провели совместную тренировку перед стартом Уимблдона-2026.

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Новак Джокович является семикратным победителем Уимблдонского турнира. На соревнованиях в 2026 году он проиграл в полуфинале Яннику Синнеру со счётом 3:6, 3:6, 4:6. Итальянец является действующим победителем соревнований, в финале турнира он был сильнее испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Перед стартом турнира 2026 года Джокович и Синнер в последний раз выходили на корт на «Ролан Гаррос» – 2026. Серб завершил свой путь в третьем круге соревнований, уступив бразильцу Жоао Фонсеке, а итальянец проиграл во втором круге аргентинскому теннисисту Хуан-Мануэлю Серундоло.

Розыгрыш Уимблдона-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля.

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