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Даниил Медведев: сомневаюсь, что многие думали, что я стану первой ракеткой мира

Даниил Медведев: сомневаюсь, что многие думали, что я стану первой ракеткой мира
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Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что не доминировал на юниорском уровне и его не считали будущей звездой с юных лет.

«Я всегда хотел быть первым в мире, но всегда делал это постепенно. Когда я был совсем маленьким, то играл в квартире, отбивая мяч о стену. Родители меня за это ненавидели. Я бил ракеткой по всем стенам, и они оставались сплошь в пятнах. Во время игры я всегда представлял, что играю против Роджера Федерера или Рафаэля Надаля.

Никогда не был лучшим юниором. Я всегда был хорошим игроком, однако никогда не занимал первое место ни в одном из этих рейтингов. Всегда был немного в тени и думаю, что, если бы вы спросили людей, которые знали меня тогда, даже моих тренеров, сказали бы вы им, что однажды я стану игроком из первой десятки, они, вероятно, ответили бы: «Ну, в теннисе возможно всё».

Но я сомневаюсь, что многие думали, что я стану первой ракеткой мира. Люди не считали меня перспективным игроком, однако мне всегда нравилось быть тёмной лошадкой», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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