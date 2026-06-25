«Потрясающие ощущения». Дрейпер — о выходе в 1/2 финала турнира в Истбурне

160-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал выход в 1/2 финала турнира АТР-250 в Истбурне (Великобритания). В четвертьфинале соревнований британец одолел канадского теннисиста Габриэля Диалло со счётом 6:1, 6:4.

«Потрясающие ощущения. Обожаю этот турнир. Я играл здесь четыре года назад и с тех пор не возвращался. Поэтому я невероятно счастлив снова быть здесь, а возможность провести несколько матчей и набрать игровой ритм — это отличное чувство. Сегодня я действительно горжусь своим выступлением. Думаю, это был очень качественный матч с сильным соперником», – приводит слова Дрейпера пресс-служба АТР.