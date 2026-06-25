«Потрясающие ощущения». Дрейпер — о выходе в 1/2 финала турнира в Истбурне
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160-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал выход в 1/2 финала турнира АТР-250 в Истбурне (Великобритания). В четвертьфинале соревнований британец одолел канадского теннисиста Габриэля Диалло со счётом 6:1, 6:4.
Истбурн (м). 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 16:40 МСК
160
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
91
Габриэль Диалло
Г. Диалло
«Потрясающие ощущения. Обожаю этот турнир. Я играл здесь четыре года назад и с тех пор не возвращался. Поэтому я невероятно счастлив снова быть здесь, а возможность провести несколько матчей и набрать игровой ритм — это отличное чувство. Сегодня я действительно горжусь своим выступлением. Думаю, это был очень качественный матч с сильным соперником», – приводит слова Дрейпера пресс-служба АТР.
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