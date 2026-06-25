Соболенко, Рыбакина, Хачанов и другие назвали песни, которые спели бы в караоке

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, представительница Казахстана Елена Рыбакина, россиянин Карен Хачанов и другие теннисисты из WTA и АТР назвали песню, которую спели бы в караоке.
Соболенко: Ну, вчера это было Beat it Майкла Джексона (смеётся).
Тиафо: Let me love you от Марио.
Векич: Наташа Бедингфилд – Unwritten.
Вавринка: Не думаю, что вам стоит слышать это (улыбается).
Хвалиньска: О, что угодно от Селин Дион.
Пегула: Let me love you от Марио.
Гауфф: Думаю, у меня такой нет. Может быть, Рианна – Love on the brain.
Рууд: Рианна – Where have you been. На прошлых выходных я очень громко её пел.
Костюк: Эми Макдональд – This is the life.
Хачанов: Ordinary, кажется, это Алекс Уоррен.
Берреттини: Donne — Zucchero. Хорошая песня, обязательно послушайте.
Рыбакина: Давайте скажу Eurythmics – Sweet Dreams, – сказали теннисисты в видео, размещённом в аккаунте Уимблдона в социальной сети Х.