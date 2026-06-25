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Соболенко, Рыбакина, Хачанов и другие назвали песни, которые спели бы в караоке

Соболенко, Рыбакина, Хачанов и другие назвали песни, которые спели бы в караоке
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, представительница Казахстана Елена Рыбакина, россиянин Карен Хачанов и другие теннисисты из WTA и АТР назвали песню, которую спели бы в караоке.

Соболенко: Ну, вчера это было Beat it Майкла Джексона (смеётся).

Тиафо: Let me love you от Марио.

Векич: Наташа Бедингфилд – Unwritten.

Вавринка: Не думаю, что вам стоит слышать это (улыбается).

Хвалиньска: О, что угодно от Селин Дион.

Пегула: Let me love you от Марио.

Гауфф: Думаю, у меня такой нет. Может быть, Рианна – Love on the brain.

Рууд: Рианна – Where have you been. На прошлых выходных я очень громко её пел.

Костюк: Эми Макдональд – This is the life.

Хачанов: Ordinary, кажется, это Алекс Уоррен.

Берреттини: Donne — Zucchero. Хорошая песня, обязательно послушайте.

Рыбакина: Давайте скажу Eurythmics – Sweet Dreams, – сказали теннисисты в видео, размещённом в аккаунте Уимблдона в социальной сети Х.

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