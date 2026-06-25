Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Григор Димитров — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 25 июня 2026, счет 0:2, 1/4 финала АТР-250 Мальорка

Димитров проиграл Давидович-Фокине в 1/4 финала турнира АТР-250 на Мальорке
Комментарии

164-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не смог выйти в 1/2 финала турнира АТР-250 на Мальорке (Испания), уступив испанцу Алехандро Давидович-Фокине (25-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

Мальорка. 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 18:40 МСК
Григор Димитров
164
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Алехандро Давидович-Фокина
25
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Давидович-Фокина выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Григор Димитров сделал в игре шесть эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

За право выйти в финал турнира на Мальорке Алехандро Давидович-Фокина поспорит с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.

Сетка турнира на Мальорке
Календарь турнира на Мальорке
Материалы по теме
Корнеева с «баранкой» ворвалась на Уимблдон! А Сафиуллин выиграл пятичасовой триллер
Корнеева с «баранкой» ворвалась на Уимблдон! А Сафиуллин выиграл пятичасовой триллер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android