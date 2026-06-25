Димитров проиграл Давидович-Фокине в 1/4 финала турнира АТР-250 на Мальорке

164-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не смог выйти в 1/2 финала турнира АТР-250 на Мальорке (Испания), уступив испанцу Алехандро Давидович-Фокине (25-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Давидович-Фокина выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Григор Димитров сделал в игре шесть эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

За право выйти в финал турнира на Мальорке Алехандро Давидович-Фокина поспорит с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.