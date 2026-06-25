Димитров проиграл Давидович-Фокине в 1/4 финала турнира АТР-250 на Мальорке
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164-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не смог выйти в 1/2 финала турнира АТР-250 на Мальорке (Испания), уступив испанцу Алехандро Давидович-Фокине (25-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.
Мальорка. 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 18:40 МСК
164
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
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25
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Давидович-Фокина выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Григор Димитров сделал в игре шесть эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.
За право выйти в финал турнира на Мальорке Алехандро Давидович-Фокина поспорит с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.
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