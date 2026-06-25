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Каролина Мухова — Клара Таусон: результат матча 25 июня, счёт 2:1, 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге

Каролина Мухова вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, обыграв Клару Таусон
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11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. В четвертьфинале соревнований она одолела датчанку Клару Таусон (25-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:2, 6:4.

Бад-Хомбург. 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 18:15 МСК
Каролина Мухова
11
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		2 4
         
Клара Таусон
25
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Мухова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Таусон девять эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В полуфинале соревнований в Бад-Хомбурге Каролина Мухова сразится с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе.

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