Каролина Мухова вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, обыграв Клару Таусон

11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. В четвертьфинале соревнований она одолела датчанку Клару Таусон (25-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Мухова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Таусон девять эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В полуфинале соревнований в Бад-Хомбурге Каролина Мухова сразится с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе.