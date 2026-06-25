18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» бывшая американская теннисистка Крис Эверт сообщила о рецидиве рака яичников, с которым борется в последние годы.

«Я всегда считала важным открыто и честно рассказывать о своём пути, связанном со здоровьем. В минувшие выходные после прохождения компьютерной томографии и ПЭТ-сканирования я узнала, что рак яичников вернулся. Первым этапом лечения и восстановления для меня уже стала операция. В ближайшие недели я начну курс химиотерапии. По этой причине я не смогу посетить Уимблдон в этом году и на несколько ближайших месяцев отойду от своих профессиональных обязанностей, чтобы сосредоточиться на здоровье.

Рак яичников — очень коварное и неумолимое заболевание, но я сохраняю оптимизм и решимость продолжать эту борьбу.

Я искренне благодарна своей медицинской команде, семье, друзьям и всем, кто поддерживает меня добрыми словами и выражает свою заботу. Надеюсь увидеться со всеми вами снова уже совсем скоро», – написала Эверт в своём аккаунте в социальной сети Х.

Впервые заболевание было выявлено у теннисистки в декабре 2021 года, в январе 2023 года она объявила о ремиссии, однако в декабре того же года произошёл рецидив. Ранее в 2020 году от рака скончалась сестра Эверт, Джинни.