Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Сегодня, 25 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга завершились четвертьфинальные матчи на турнире WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург. 1/2 финала:

Ван Синьюй (Китай) — Наоми Осака (Япония, 6);

Елена Габриэла Русе (Румыния, Q) — Каролина Мухова (Чехия, 4).

Ранее в 1/4 финала соревнований российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла четырёхкратной чемпионке ТБШ Наоми Осаке со счётом 2:6, 2:6.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 21 по 27 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американская спортсменка Джессика Пегула.