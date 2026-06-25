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Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 25 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга завершились четвертьфинальные матчи на турнире WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург. 1/2 финала:

  • Ван Синьюй (Китай) — Наоми Осака (Япония, 6);
  • Елена Габриэла Русе (Румыния, Q) — Каролина Мухова (Чехия, 4).

Ранее в 1/4 финала соревнований российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла четырёхкратной чемпионке ТБШ Наоми Осаке со счётом 2:6, 2:6.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 21 по 27 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американская спортсменка Джессика Пегула.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
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