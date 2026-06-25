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Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: результаты матчей на 25 июня

Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: результаты матчей на 25 июня
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Сегодня, 25 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжился турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоялись матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на четверг.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург. Результаты встреч на 25 июня:

Наоми Осака (Япония) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 6:2;

Эмма Наварро (США) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 4:6, 2:6;

Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания) — 1:6, 6:2, 6:4.

Днём ранее чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра Андреева уступила соотечественнице Екатерине Александровой. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула.

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