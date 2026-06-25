Давидович-Фокина — о победе над Димитровым: знал, что Григор будет сложным соперником
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25-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу в 1/4 финала турнира АТР-250 на Мальорке над болгарином Григором Димитровым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Мальорка. 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 18:40 МСК
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Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
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25
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
«Я знал, что Григор будет очень сложным соперником. Он очень хорошо использует резаный удар слева, поэтому принимать мяч ниже уровня колен совсем непросто.
В начале матча было нелегко, но по ходу встречи мячи становились более удобными для игры, поэтому я понимал, что у меня появится возможность действовать более агрессивно и чаще атаковать», – приводит слова Давидович-Фокины пресс-служба АТР.
За право сыграть в финале соревнований Давидович-Фокина поспорит с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.
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