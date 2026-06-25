Давидович-Фокина — о победе над Димитровым: знал, что Григор будет сложным соперником

25-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу в 1/4 финала турнира АТР-250 на Мальорке над болгарином Григором Димитровым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«Я знал, что Григор будет очень сложным соперником. Он очень хорошо использует резаный удар слева, поэтому принимать мяч ниже уровня колен совсем непросто.

В начале матча было нелегко, но по ходу встречи мячи становились более удобными для игры, поэтому я понимал, что у меня появится возможность действовать более агрессивно и чаще атаковать», – приводит слова Давидович-Фокины пресс-служба АТР.

За право сыграть в финале соревнований Давидович-Фокина поспорит с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.