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Давидович-Фокина — о победе над Димитровым: знал, что Григор будет сложным соперником

Давидович-Фокина — о победе над Димитровым: знал, что Григор будет сложным соперником
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25-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу в 1/4 финала турнира АТР-250 на Мальорке над болгарином Григором Димитровым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Мальорка. 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 18:40 МСК
Григор Димитров
164
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Алехандро Давидович-Фокина
25
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Я знал, что Григор будет очень сложным соперником. Он очень хорошо использует резаный удар слева, поэтому принимать мяч ниже уровня колен совсем непросто.

В начале матча было нелегко, но по ходу встречи мячи становились более удобными для игры, поэтому я понимал, что у меня появится возможность действовать более агрессивно и чаще атаковать», – приводит слова Давидович-Фокины пресс-служба АТР.

За право сыграть в финале соревнований Давидович-Фокина поспорит с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.

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