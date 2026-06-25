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Турнир АТР-250 в Истбурне: результаты матчей 25 июня

Турнир АТР-250 в Истбурне: результаты матчей 25 июня
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Сегодня, 25 июня, прошёл четвёртый игровой день травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-250, Истбурн. 1/4 финала. Результаты встреч на 25 июня:

Тоби Самуэль (Великобритания, LL) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, 8) – 6:3, 6:4;

Ян Хоински (Великобритания, Q) – Зизу Бергс (Бельгия) – 3:6, 3:6;

Джек Дрейпер (Великобритания, LD) – Габриэль Диалло (Канада) – 6:1, 6:4;

Уго Умбер (Франция, 6) – Кентен Алис (Франция, LL) – 6:3, 6:4.

Турнир в Истбурне проходит с 15 по 22 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.

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