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Синнер: у меня пока что невероятный сезон, но без побед на ТБШ. Этот спорт непредсказуем

Синнер: у меня пока что невероятный сезон, но без побед на ТБШ. Этот спорт непредсказуем
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о радости после побед.

«В теннисе сложно получать удовольствие, потому что через четыре-пять дней приходится снова соревноваться и всё начинается заново. Даже если у тебя отличный турнир и ты проигрываешь в полуфинале, ты чувствуешь себя неудачником. Чемпион появляется только раз в две недели. Когда ты выигрываешь один из самых важных турниров, как я сделал здесь в прошлом году, ощущения совершенно другие.

У меня пока что невероятный сезон, но без побед на турнирах «Большого шлема». Поэтому, когда ты поднимаешь один из самых больших трофеев в нашем спорте, это действительно что-то особенное. Ты так много работаешь, чтобы его достичь. У меня есть мечты, и я знаю, что если буду продолжать работать, то смогу их осуществить. Но этот спорт очень непредсказуем. Достаточно одного неудачного дня, чтобы выбыть из турнира на очень ранней стадии. Нужно жить одним днём, хотя я настроен очень позитивно», — приводит слова Синнера Stan Sport.

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