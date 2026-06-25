Турнир WTA-250 в Истбурне: результаты матчей 25 июня

Сегодня, 25 июня, прошёл четвёртый игровой день травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн. 1/4 финала. Результаты встреч на 25 июня:

Елена Остапенко (Латвия, 3) – Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) – 6:3, 6:0;

Маккартни Кесслер (США, 7) – Мэдисон Киз (США, 2) – 3:6, 1:6;

Татьяна Мария (Германия) – Тереза Валентова (Чехия) – 6:3, 7:5;

Кэти Макнелли (США) – Петра Марчинко (Ховатия, LL) – 3:6, 6:4, 4:6.

Турнир в Истбурне проходит с 22 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Майя Джойнт.